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05:00 | Хоккей — НХЛ

Овечкин оформил хет-трик против "Оттавы", Кузнецов ассистирует. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Отметим, что россиянин забросил первые две шайбы всего за полторы минуты.

Во всех трех шайбах ему ассистировал Евгений Кузнецов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Овечкин еще и буллит реализовал !!! Красавец! Как и Кузнецов. Правда, Кузнецов подвел команду в плей-офф, своим нелепым нарушением на ровном месте.

05:39

Монте-Кристо (Мститель) .

ростовский свин ................. Твой пример нелепый. Симмондс - лучший игрок Филадельфии и один из лучших в лиге снайперов. Он и должен хек-трики делать.

05:37

ростовский свин

Монте-Кристо (Мститель) ...симондс тоже вчера хет трик сделал... по весне циплят считают...

05:23

Монте-Кристо (Мститель) .

А клуб Чикаго после того, что сегодня сделал с Питтсбургом, должен на нем жениться. Ха-ха... Кейн лично на плаксе.

05:17

Монте-Кристо (Мститель) .

Да здравствует король ! Саша урыл журналистов С.Э. и троллей с данного сайта, которые ничего не понимают в хоккее.

05:12