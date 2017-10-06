Овечкин оформил хет-трик против "Оттавы", Кузнецов ассистирует. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Отметим, что россиянин забросил первые две шайбы всего за полторы минуты.

Во всех трех шайбах ему ассистировал Евгений Кузнецов.