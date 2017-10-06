Овечкин оформил хет-трик против "Оттавы", Кузнецов ассистирует. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Отметим, что россиянин забросил первые две шайбы всего за полторы минуты.
Во всех трех шайбах ему ассистировал Евгений Кузнецов.
Материалы других СМИ
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин еще и буллит реализовал !!! Красавец! Как и Кузнецов. Правда, Кузнецов подвел команду в плей-офф, своим нелепым нарушением на ровном месте.
05:39
Монте-Кристо (Мститель) .
ростовский свин ................. Твой пример нелепый. Симмондс - лучший игрок Филадельфии и один из лучших в лиге снайперов. Он и должен хек-трики делать.
05:37
ростовский свин
Монте-Кристо (Мститель) ...симондс тоже вчера хет трик сделал... по весне циплят считают...
05:23
Монте-Кристо (Мститель) .
А клуб Чикаго после того, что сегодня сделал с Питтсбургом, должен на нем жениться. Ха-ха... Кейн лично на плаксе.
05:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Да здравствует король ! Саша урыл журналистов С.Э. и троллей с данного сайта, которые ничего не понимают в хоккее.
05:12