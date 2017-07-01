"Ванкувер" подписал контракты с четырьмя игроками

"Ванкувер" заключил контракты с четырьмя игроками: форвардом Сэмом Ганье ("Коламбус"), защитниками Патриком Виркиохом ("Колорадо") и Майклом Дель Зотто ("Филадельфия"), а также вратарем Андерсом Нильссоном ("Баффало").

Контракт с 27-летним Ганье рассчитан на три года с зарплатой 3,15 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 он отметился 50 (18+32) очками в 81 матче регулярного чемпионата, а также отдал две голевые передачи в 5 играх плей-офф.



26-летний Виркиох подписал однолетнее соглашение на 650 тысяч долларов. В 57 играх регулярного чемпионата он набрал 12 (4+8) баллов.

27-летний Дель Зотто подписал двухлетний контракт на шесть миллионов долларов. Он набрал 18 (6+12) очков в 51 встрече "регулярки".

27-летний Нильссон заключил контракт на два года с зарплатой 2,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей, в которых он одержал 10 побед, отражая 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.