Уилли Дежарден: "Щербак находится не совсем на том уровне, который необходим"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден объяснил, почему российский форвард Никита Щербак продолжит карьеру в фарм-клубе "Кингз" и будет выступать в АХЛ.

23-летний форвард в 8 матчах за "Лос-Анджелес" в этом сезоне забил 1 гол.

– Мне нравится его техника и отношение к делу. В последнем матче он бросился под шайбу и заблокировал бросок. Причем находился далеко от нее. Обычно такие вещи не делают, но он делает, потому что хочет играть.

Но сейчас Щербак находится не совсем на том уровне, который нам необходим. Так что будет хорошо, если он отправится вниз. Он способен прибавить. Будем надеяться, что если он отыщет свою игру, то сможет нам помочь, – приводит слова Дежардена официальный сайт НХЛ.

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