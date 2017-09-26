TSN: Макдэвид обошел Кросби, Малкин лучший из россиян в топ-50 игроков НХЛ

TSN на своем официальном сайте опубликовал рейтинг лучших игроков НХЛ сезона-2017/18. Отметим, что в первой десятке два российских игрока - нападающие Евгений Малкин ("Питтсбург") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин расположился на 22-м месте.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")
2. Сидни Кросби ("Питтсбург")
3. Эрик Карлссон ("Оттава")
4. Патрик Кэйн ("Чикаго")
5. Кэри Прайс ("Монреаль")
6. Евгений МАЛКИН ("Питтсбург")
7. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")
8. Брент Бернс ("Сан-Хосе")
9. Виктор Хедман ("Тампа-Бэй")
10. Остон Мэттьюс ("Торонто")...
11. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")...
22. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")...
28. Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус")...
32. Артемий ПАНАРИН ("Коламбус")...
48. Евгений КУЗНЕЦОВ ("Вашингтон").
- Александр Овечкин
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Оттава Сенаторз
- Сан-Хосе Шаркс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Эдмонтон Ойлерз
- Сент-Луис Блюз
- Кэри Прайс
- Монреаль Канадиенс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Владимир Тарасенко
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Эрик Карлссон
- Патрик Кэйн
- Коннор Макдэвид
- Брент Бернс
- Остон Мэттьюс
- Виктор Хедман
Упёртый русский
1. Карлссон - номер 3... Это очень забавно. 2. Упоротые кэнаки в очередной раз ставят Кейна выше Малкина, хотя нет ни одного основания для этого. Они близки, но Женя должен быть выше. Как он выше по любой статистике. 3. Ну и думаю, что в этом сезоне уже будет 1-2. Макди против Кучерова. Пора уже. ;)
22:58
Werewolf
Долго наблюдал за идиотами на эт А какие титулы и трофеи у макдака супротив Свинки Сида? Ну и какабычна дырявый Прайс "лучше" Бобра - это трэш))))))________Это расклад на сезон 2017-2018...... Чисто по чуйке..... Не стоит на это внимание обращать....
22:58
Долго наблюдал за идиотами на эт
А какие титулы и трофеи у макдака супротив Свинки Сида? Ну и какабычна дырявый Прайс "лучше" Бобра - это трэш))))))
22:29