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21:57 | Хоккей — НХЛ

TSN: Макдэвид обошел Кросби, Малкин лучший из россиян в топ-50 игроков НХЛ

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TSN на своем официальном сайте опубликовал рейтинг лучших игроков НХЛ сезона-2017/18. Отметим, что в первой десятке два российских игрока - нападающие Евгений Малкин ("Питтсбург") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин расположился на 22-м месте.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")

2. Сидни Кросби ("Питтсбург")

3. Эрик Карлссон ("Оттава")

4. Патрик Кэйн ("Чикаго")

5. Кэри Прайс ("Монреаль")

6. Евгений МАЛКИН ("Питтсбург")

7. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")

8. Брент Бернс ("Сан-Хосе")

9. Виктор Хедман ("Тампа-Бэй")

10. Остон Мэттьюс ("Торонто")...

11. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")...

22. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")...

28. Сергей БОБРОВСКИЙ ("Коламбус")...

32. Артемий ПАНАРИН ("Коламбус")...

48. Евгений КУЗНЕЦОВ ("Вашингтон").

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Упёртый русский

1. Карлссон - номер 3... Это очень забавно. 2. Упоротые кэнаки в очередной раз ставят Кейна выше Малкина, хотя нет ни одного основания для этого. Они близки, но Женя должен быть выше. Как он выше по любой статистике. 3. Ну и думаю, что в этом сезоне уже будет 1-2. Макди против Кучерова. Пора уже. ;)

22:58

Werewolf

Долго наблюдал за идиотами на эт А какие титулы и трофеи у макдака супротив Свинки Сида? Ну и какабычна дырявый Прайс "лучше" Бобра - это трэш))))))________Это расклад на сезон 2017-2018...... Чисто по чуйке..... Не стоит на это внимание обращать....

22:58

Долго наблюдал за идиотами на эт

А какие титулы и трофеи у макдака супротив Свинки Сида? Ну и какабычна дырявый Прайс "лучше" Бобра - это трэш))))))

22:29