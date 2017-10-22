Три очка Сутера помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари"

"Миннесота" в гостях обыграла "Калгари" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" потерпели второе поражения кряду, в то время как "Уайлд" прервал серию поражений.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал защитник Райан Сутер, по шайбе забросили Крис Стюарт, Джаред Сперджен и Дэниэл Винник. У "Калгари" отличились Шон Монахэн и Крис Верстиг.

Напомним, что в этой встрече принял участие форвард "Флэймз" Яромир Ягр, благодаря чему вышел на второе место по количеству проведенных игр в "регулярке" и Кубке Стэнли за всю историю лиги.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Миннесота" – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Стюарт – 6 (бол., Сутер, Сперджен), 24:49 – 0:1. Монахэн – 5 (Брауэр, Броди), 39:32 – 1:1. Верстиг – 2 (бол., Броди, Годро), 40:43 – 2:1. Сутер – 1 (Стаал, Канин), 50:33 – 2:2. Сперджен – 1 (Сутер, Койву), 52:08 – 2:3. Винник – 1 (п.в., Канин), 58:57 – 2:4.

Вратари: Смит (58:13 – 58:57) – Стэлок.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 37 (18+8+11) – 32 (8+13+11).

22 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).