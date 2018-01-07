Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Эдмонтон"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" одержал победу над "Эдмонтоном" – 5:1.

В составе "Старз" забили Александр Радулов, Джейми Бенн, Тайлер Сегин, Маттиас Янмарк и Йон Клингберг. За "Ойлерз" отличились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Российский форвард "звезд" Александр Радулов провел на площадке 15 минут и набрал три (1+2) очка. Его соотечественник Антон Слепышев отыграл 10 минут и закончил встречу с показателем "-2".

Отметим, что для "Далласа" эта победа стала второй подряд, "Эдмонтон" проиграл четыре из последних пяти матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Эдмонтон" – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: РАДУЛОВ – 16 (Сегин, Клингберг), 10:21 – 1:0. Бенн – 17 (РАДУЛОВ), 12:54 – 2:0. Сегин – 21 (РАДУЛОВ, Клингберг), 16:32 – 3:0. Янмарк – 10, 24:27 – 4:0. Драйзайтль – 11 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 42:04 – 4:1. Клингберг – 6 (Сегин, Янмарк), 50:04 – 5:1.

Вратари: Бишоп – Тэлбот (Монтойя, 24:45).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 33 (11+9+13) – 38 (14+16+8).

Наши: Радулов (15:29/5/3) – Слепышев (10:36/2/-2).

6 января. Даллас. American Airlines Center.

Турнирная таблица – здесь//

Радулов – первая звезда матча "Даллас" – "Эдмонтон"