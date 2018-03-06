Том Уилсон: "Овечкин - лучший снайпер поколения"

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон не сомневается, что его одноклубник Александр Овечкин совсем скоро преодолеет отметку в 600 шайб за карьеру в НХЛ. На счету россиянина 598 голов. До юбилейной отметки осталось 2 шайбы.

– 600 голов Овечкина? Он это сделает. Я бы сказал, что он является лучшим снайпером поколения. Каждый раз, когда он получает шайбу, появляется шанс для гола, – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ. – Он, наверное, очень много бросает. В игре с "Торонто" он как-то даже бросил из-за ворот. У него просто такой стиль. Он любит бросать и забивать.