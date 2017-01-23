Теему Селянне: "Я в 18 лет не играл на уровне Лайне"

Бывший нападающий сборной Финляндии Теему Селянне с восхищением отозвался о своем соотечественнике Патрике Лайне из "Виннипега". 18-летний форвард дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. На данный момент на его счету 37 (21+16) очков в 42 матчах.

- Удивительно, насколько он хорош, - цитирует официальный сайт НХЛ Селянне. - Мы все знали, что он будет играть здорово. Но никогда нельзя точно предсказать, как долго это продлится. Он еще молод. Ему ведь всего 18. Я в его возрасте не играл на таком уровне. Но так работает система. Хоккеисты выходят на высокий уровень все раньше и раньше. Мне особенно приятно, что его выбрал "Виннипег". В этом я вижу много сходств. Я знаю, что у него будут отличные отношения с болельщиками. За ним интересно наблюдать. Я очень долго ждал, когда, наконец, в лиге появится суперзвезда из Финляндии. У нас много хороших игроков. Но теперь, наконец, есть суперзвезда.