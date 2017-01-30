Теему Селянне: "Невероятно видеть свою фамилию рядом с легендами хоккея"

Легенда мирового хоккея Теему Селянне заявил, что рад быть включенным в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Он отметил, что каждый из членов списка внес огромный вклад в развитие игры.

– Безусловно, я невероятно счастлив, что удалось попасть в сотню лучших хоккеистов за всю историю НХЛ, – приводит официальный сайт НХЛ слова Селянне. – Это большая честь для меня. Когда мне об этом сообщили, я был, конечно, безумно рад. Многих игроков из этого списка я не встречал лично ранее, но еще раз повторюсь, что просто невероятно видеть свою фамилию рядом с легендами хоккея.

Это не просто выдающиеся хоккеисты из Зала славы. Эти люди определяли облик игры, благодаря им хоккей сейчас вырвался на такой уровень. Безусловно, это особенный момент для меня, сейчас меня переполняют эмоции.