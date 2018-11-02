Тарасенко за 8 секунд реализовал большинство. Видео

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса" 26-летний россиянин в начале второго периода реализовал большинство и вывел свою команду вперед. Он поразил ворота соперника спустя 8 секунд после получения численного преимущества.

Vladimir Tarasenko didn't need much time with the man-advantage to score this power-play goal. #stlblues pic.twitter.com/F4dguTbIcY – St. Louis Blues (@StLouisBlues) 2 ноября 2018 г.