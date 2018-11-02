04:18 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко за 8 секунд реализовал большинство. Видео

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Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса" 26-летний россиянин в начале второго периода реализовал большинство и вывел свою команду вперед. Он поразил ворота соперника спустя 8 секунд после получения численного преимущества.

 

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