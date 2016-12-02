Тарасенко - первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Первой звездной признан российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. 24-летний россиянин в поединке с "Тампа-Бэй" (5:4) записал на свой счет три заброшенные шайбы и одну голевую передачу.

Второй звездой стал канадский форвард "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, оформивший хет-трик в матче с "Чикаго" (3:4), а замкнул тройку лучших американский нападающий "Баффало" Джек Айкел, забросивший две шайбы в ворота "Рейнджерс" (4:3).