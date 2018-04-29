Стивен Стэмкос: "У "Тампы" все было хорошо, кроме счета"

Капитан "Тампы" Стивен Стэмкос после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона" (2:6, 0-1) отметил, что команда не смогла использовать свои шансы. По его словам, у соперника хорошо сыграла первая тройка - Пастрняк, Бержерон, Маршан.

"Думаю, все было хорошо, кроме счета. Вся разница в том, что "Бостон" использовал свои моменты, а мы - нет. Особенно это касается их первого звена", - приводит пресс-служба "Тампы" слова Стэмкоса.