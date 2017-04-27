Стив Айзерман: "После чемпионата мира разберемся с Кучеровым"

Генеральный менеджер "Тампы" Стив Айзерман отметил, что не собирается конфликтовать с Никитой Кучеровым, который ранее раскритиковал партнеров по команде за вылет из плей-офф НХЛ. По его словам, для начала нужно узнать мнение по этому поводу у самого игрока.

- Я поговорю с Кучеровым об этой ситуации и узнаю точно, что он думает, - приводит Tampa Bey Times слова Айзермана. - Это лучшее, что я могу сдлеать. Не могу комментировать переводные статьи в российских СМИ. Даже не буду разбираться, где там правда. Жду разговора с Никитой, но поднимать шумиху вокруг этого не буду. Он отличный игрок и хороший товарищ. После чемпионата мира во всем разберемся.