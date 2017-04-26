Никита Кучеров: "Некоторые ребята в "Тампе", думаю, засиделись, получив большие контракты"

Накануне старта Чешских игр интервью "СЭ" дал лучший российский хоккеист прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, автор 40 голов форвард Никита Кучеров. И сделал громкое заявление относительно своего клуба, "Тампа-Бэй", который провалил сезон.

– Насколько серьезно на вашей команде отразилась тяжелая травма капитана Стивена Стэмкоса? - вопрос Кучерову.

– Поначалу пришлось тяжело. Только тренеры создали тройку со мной, Наместниковым и Стэмкосом, мы провели вместе несколько матчей, начало получаться, и тут в десятой игре Стивен сломался. За четыре года, проведенные в НХЛ, это были мои лучшие игры. Первое время я сильно расстраивался из-за произошедшего, тренеры начали менять партнеров, к ним сложно было привыкнуть. Все-таки они не играют на уровне Стивена, поэтому объяснять им пришлось долго. Из-за этого было тяжело.

А со Стэмкосом мы думаем на льду одинаково, сразу понимая, что от каждого требуется. Весь сезон мучился. Никак не мог найти нужных партнеров, а с Джонатаном Друэном меня главный тренер почему-то не ставил. Некоторые ребята, думаю, засиделись, получив большие контракты, и немного расслабились, зная, что никого в команду на их место брать не будут. Это, думаю, заметно и по их статистике, и по движению в играх. Иногда даешь такому человеку пас, а он его не ждет. Сезон вышел для меня тяжелым, несмотря на хорошую личную статистику. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Кучерова - по ссылке