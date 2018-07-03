Статус Войнова в НХЛ не изменился, но теперь он может подать прошение о восстановлении

Как сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли, статус российского защитника Вячеслава Войнова в лиге после снятия обвинений в домашнем насилии не изменился, сообщает AP.



Однако теперь он может направить прошение о восстановлении, чтобы вернуться к выступлениям в НХЛ.

- Решение о восстановлении Вячеслава находится в руках НХЛ. До решения лиги было бы преждевременно что-либо комментировать, - говориться в заявлении "Лос-Анджелеса".



Войнов выступал за "Кингз" с 2011 по 2015 год. Вместе с командой он завоевал два Кубка Стэнли, после чего перешел в СКА. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина.

