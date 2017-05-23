Сидни Кросби: "Важно, как мы закончим следующий матч с "Оттавой", а не победа со счетом 7:0". ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
04:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Важно, как мы закончим следующий матч с "Оттавой", а не победа со счетом 7:0"

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что победа над "Оттавой" со счетом 7:0 в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ (3-2) не выводит команду в следующий раунд. По его словам, "Сенаторз" в следующей игре покажет свой лучший хоккей.

- Неважно, с каким счетом ты одержал победу, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Кросби. - Сейчас важно, с каким счетом мы закончим следующий матч. "Оттава" будет играть отчаянно. Невозможно добраться до финала конференции, если не уметь перестроиться после поражения. Наверное, соперник покажет свою лучшую игру, и нам нужно этому соответствовать.

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