Сидни Кросби: "Важно, как мы закончим следующий матч с "Оттавой", а не победа со счетом 7:0"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что победа над "Оттавой" со счетом 7:0 в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ (3-2) не выводит команду в следующий раунд. По его словам, "Сенаторз" в следующей игре покажет свой лучший хоккей.

- Неважно, с каким счетом ты одержал победу, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Кросби. - Сейчас важно, с каким счетом мы закончим следующий матч. "Оттава" будет играть отчаянно. Невозможно добраться до финала конференции, если не уметь перестроиться после поражения. Наверное, соперник покажет свою лучшую игру, и нам нужно этому соответствовать.