Сидни Кросби: "Питтсбург" проявил характер"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби считает, что его команде немного не хватило, чтобы вырвать победу у "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" уступил со счетом 4:5 в овертайме.

– Мы показали характер, вернувшись в игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – К сожалению, не смогли найти способ получить дополнительное очко. Не рассчитывали, что окажемся в таком положении, но так получилось. Думаю, что нам удалось проявить силу воли и отличиться хорошими голами.