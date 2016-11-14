Сергей Макаров: "Играли бы с Ларионовым в обороне, могли бы и до 50 лет выступать"

Россиянин Сергей Макаров остался доволен впечатлен атмосферой на матче ветеранов НХЛ. Игра была посвящена новичкам Зала славы в Торонто, одним из которых стал Макаров. Он руководил командой Эрика Линдроса, которая обыграла команду Берье Сальмина со счетом 8:7. На лед выходил и бывший партнер Макарова по ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов, который сыграл в обороне.

- Это Торонто, - цитирует официальный сайт НХЛ Макарова. - Разговаривал тут с ветеранами: все говорят, что это единственный город, где на их матчи приходит столько народу. А церемония не только сегодня была отличная, а вообще вся неделя вышла исключительно доброжелательной, спокойной и расслабленной. Встреча с болельщиками тоже очень понравилась. Без всякого напряжения. Люди пришли с добром, и вопросы задавали очень интересные.

- Слушают остальные легенды команды Линдроса ваши тренерские указания?

- Ребята, которые сегодня играют - все сами себе тренеры. Могу только за них порадоваться и посмеяться вместе с ними. Люди прошли такую школу хоккея, что в тренерах уже не нуждаются. Какую передачу Линдрос на Леклера отдал в первом периоде! До сих пор работает из связка из "Филадельфии".

- А Ларионову зачем разрешили в обороне играть?

- Ничего странного. Я в Москве тоже часто играю в обороне. Если б мы с Игорем всю жизнь играли сзади - может, до 50 лет смогли бы выступать (смеется). Пас отдал - и отдыхай.