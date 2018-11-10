Сергей Бобровский: "Приятно победить "Вашингтон"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (2:1) отметил, что ему было приятно играть против сильного соперника и добиться победы. Российский голкипер отразил 33 броска.

– Хороший матч получился. Ребята отлично играли перед моими воротами. Атмосфера была великолепной, – цитирует Бобровского официальный сайт "Коламбуса". – Нам противостояла сильная и техничная команда. Было приятно играть в этой обстановке. Тем более приятно победить.

Мы идем от матча к матчу. Парни хорошо играют в защите, помогают мне и блокируют шайбы. У нас есть страсть и уверенность в своих силах.

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