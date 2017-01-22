"Сент-Луис" уступил "Виннипегу", Тарасенко набрал очко

"Виннипег" нанес поражение "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. В составе победившей команды дубль оформил нападающий Брайан Литтл. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко сделал одну результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Сент-Луис" – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Голы: Литтл – 9 (бол., Бафлин, Шайфли), 7:47 – 1:0. Шаттенкирк – 10 (бол., Штястны, ТАРАСЕНКО), 13:18 – 1:1. Уилер – 15 (Бафлин, Перро), 21:27 – 2:1. Литтл – 10 (бол., Уилер, Перро), 42:10 – 3:1. Шайфли – 21 (Элерс, Трауба), 46:21 – 4:1. Элерс – 16 (бол., Петан, Трауба), 51:05 – 5:1. Штястны – 12 (Шворц), 52:11 – 5:2. Шаттенкирк – 11 (Стин, Шворц), 53:43 – 5:3.

Вратари: Павелец – Копли (59:17).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 29 (8+11+10) – 37 (4+25+8).

Наши: – – Тарасенко (20:40/2/-1).

Виннипег. MTS Centre.