"Сент-Луис" Тарасенко в овертайме обыграл "Торонто"

"Сент-Луис" на выезде переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал защитник Винс Данн.

В составе гостей на лед выходили российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, которые отметились двумя бросками по воротам каждый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Сент-Луис" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Браун - 11 (мен.), 50:10 - 1:0. Стин - 7 (Пьетранджело, Штястны), 59:03 - 1:1. Данн - 4 (Штястны), 61:43 - 1:2.

Вратари: Андерсен - Хаттон (58:29 - 59:03).

Штраф: 9 - 7.

Броски: 31 (7+12+10+2) - 42 (14+12+14+2).

Наши: - - Барбашев (16:05/2/0), Тарасенко (20:03/2/1).

17 января. Торонто. Air Canada Centre.