Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Голкипер в матче против "Детройта" (2:0) отразил все 24 броска и впервые в этом сезоне отыграл на ноль.

Первое место занял камбэк "Анахайма" в игре с "Вашингтоном" (6:5). "Дакс" по ходу встречи проигрывали 1:5, но смогли не только отыграться, но и победить.

Второе место занял похожий камбэк "Виннипега" в матче с "Рейнджерс" (4:3 Б). Канадская команда перед третьим периодом проигрывала с разницей в три шайбы, но в итоге победила в серии буллитов.