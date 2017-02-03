"Сан-Хосе" в гостях победил "Ванкувер", Трямкин отдал передачу

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Ванкувер" со счетом 4:1. Дубль оформил Брент Бернс.

Нападающий "Шаркс" Патрик Марло забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 45-м игроком в истории, достигшим этой отметки. Также канадец является 17-м игроком, которому удалось забить 500 голов в составе одной команды. Всего Марло провел 1463 матча в НХЛ и набрал 1064 (500+564) очка.

Российский защитник "Кэнакс" Никита Трямкин отдал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – Сан-Хосе – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Марло - 19 (бол., Павелски, Бернс), 9:30 - 0:1. Тирни - 5 (Шлемко), 15:59 - 0:2. Бернс - 22 (Хертл, Торнтон), 40:53 - 0:3. Ларсен - 1 (Гонс, ТРЯМКИН), 46:35 - 1:3. Тирни - 6 (бол., Власик, Уорд), 54:41 - 1:4.

Вратари: Миллер - Джонс.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (6+16+11) - 32 (13+11+8).

Наши: Трямкин (21:38/3/0) - -.

3 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.