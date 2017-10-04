Рейтинг "СЭ": Кейн - лучший вингер НХЛ, Кучеров - второй, Овечкин - шестой

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн стал первым среди крайних форвардов НХЛ в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Второе место занял нападающий "Тампы" Никита Кучеров, третье – лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оказался шестым, новичок "Коламбуса" Артемий Панарин – восьмым, а форвард "Далласа" Александр Радуловым – 14-м.

Первая десятка полностью выглядит так:

1. Патрик КЕЙН (Чикаго) – США

2. Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй) – Россия

3. Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис) – Россия

4. Брэд МАРШАН (Бостон) – Канада

5. Джейми БЕНН (Даллас) – Канада

6. Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон) – Россия

7. Патрик ЛАЙНЕ (Виннипег) – Финляндия

8. Артемий ПАНАРИН (Коламбус) – Россия

9. Джонни ГОДРО (Калгари) – США

10. Фил КЕССЕЛ (Питтсбург) – США

... 14. Александр РАДУЛОВ (Даллас) – Россия

50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места

Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ" ​​