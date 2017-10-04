Рейтинг "СЭ": Кейн - лучший вингер НХЛ, Кучеров - второй, Овечкин - шестой

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн стал первым среди крайних форвардов НХЛ в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Второе место занял нападающий "Тампы" Никита Кучеров, третье – лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оказался шестым, новичок "Коламбуса" Артемий Панарин – восьмым, а форвард "Далласа" Александр Радуловым – 14-м.
Первая десятка полностью выглядит так:
1. Патрик КЕЙН (Чикаго) – США
2. Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй) – Россия
3. Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис) – Россия
4. Брэд МАРШАН (Бостон) – Канада
5. Джейми БЕНН (Даллас) – Канада
6. Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон) – Россия
7. Патрик ЛАЙНЕ (Виннипег) – Финляндия
8. Артемий ПАНАРИН (Коламбус) – Россия
9. Джонни ГОДРО (Калгари) – США
10. Фил КЕССЕЛ (Питтсбург) – США
... 14. Александр РАДУЛОВ (Даллас) – Россия
50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места
Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ"
- Александр Овечкин
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Виннипег Джетс
- Даллас Старз
- Сент-Луис Блюз
- Калгари Флэймз
- Владимир Тарасенко
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Патрик Кейн
- Брэд Маршан
- Филип Кессел
- Джейми Бенн
- Патрик Лайне
- Джонни Годро
roughboy
щас начнется холивар.. где там чмоки и его оппоненты?)
14:59