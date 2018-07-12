"Рейнджерс" ждет Кравцова уже в следующем сезоне НХЛ

Директор "Рейнджерс" по развитию игроков Горди Кларк надеется, что нападающий "Трактора" Виталий Кравцов все же сможет присоединиться к клубу из Нью-Йорка по ходу следующего сезона, сообщает сайт НХЛ. Руководитель отметил, что 18-летний хоккеист сможет выйти на лед в составе "Рейнджерс" после того, как "Трактор" завершит сезон в КХЛ.

Отметим, что заключительная игра регулярного чемпионата у челябинцев запланирована 22 февраля. На этой неделе Кравцов продлил контракт с клубом на следующий сезон. "Рейнджерс" выбрали россиянина на драфте под общим 9-м номером.