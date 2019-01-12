"Рейнджерс" обыграли "Айлендерс", Георгиев отразил 24 из 25 бросков

"Рейнджерс" одержали выездную победу над "Айлендерс" со счетом 2:1.

Счет открыл форвард "островитян" Антони Бовилье, на что "рейнджеры" ответили голами в исполнении Филипа Хитила и Матса Цуккарелло. Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 24 из 25 нанесенных по его воротам бросков.

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"Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк) - "Нью-Йорк Рейнджерс" (Нью-Йорк) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бовилье - 12 (Бэйли, Пулок), 28:40 - 1:0. Хитил - 7 (Нивс), 34:09 - 1:1. Цуккарелло - 5 (Дианджело, Зибанежад), 54:55 - 1:2.

Вратари: Ленер (59:10) - Георгиев.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 25 (10+8+7) - 26 (8+7+11).

Наши: - - Бучневич (10.01/2/0), Наместников (15.46/0/0).

12 января. Нью-Йорк. Barclays Center.