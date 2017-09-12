Рэй Шеро: "Продление контракта с Сиверсоном демонстрирует приверженность к "Нью-Джерси"

Генеральный директор "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что рад продлению контракта с защитником Дэймоном Сиверсоном. Напомним, что соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано до 2023 года. Сиверсон выступает за "Нью-Джерси" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел в составе клуба 80 матчей и набрал 31 (3+28) очко.

– Мы счастливы, что Дэймон подписал контракт до 2023 года, – цитирует официальный сайт "Нью-Джерси" Шеро. – Он придает важное значение нашей команде. Это молодой защитник, с которым мы рады работать. Эта сделка демонстрирует приверженность нашей франшизе. Мы с нетерпением ждем, что Дэймон продолжит расти и развиваться как игрок.