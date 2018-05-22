Райан Кэллахэн: "Вашингтон" смог найти путь к нашим воротам, а мы – нет"

Нападающий "Тампа-Бэй" Райан Кэллахэн после шестого матча финала Восточной конференции с "Вашингтоном" (0:3) отметил хорошую реализацию моментов у соперника. Счет в серии после этого поражения "Тампы" стал равным – 3-3.

- Василевский (Андрей, вратарь "Тампы". - Прим. "СЭ") здорово играл в течение всей серии и всего сезона. Он дал нам отличный шанс, - цитирует официальный сайт НХЛ Кэллахэна. - После множества их моментов счет был минимальным. Конечно, мы бы хотели помочь ему больше, но в конечном счете "Вашингтон" смог найти путь к нашим воротам, а мы – нет.

Решающая, седьмая игра серии пройдет 24 мая в Тампе.