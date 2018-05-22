Райан Кэллахэн: "Когда мы совершаем потери, "Вашингтон" становится довольно хорошей командой"

Форвард "Тампа-Бэй" Райан Кэллахэн после поражения от "Вашингтона" (0:3) в 6-ом матче полуфинала Кубка Стэнли отметил, что его команда совершила слишком много потерь. Счет в серии плей-офф стал равным - 3-3.

- Мы совершили слишком много потерь. Это остается сценарием всей серии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кэллахэна. - Когда мы совершаем потери и подливаем горючего их атакам, они становятся довольно хорошей командой, а мы не можем делать того, что хотим. Сегодня это безусловно стало нашей большой проблемой. Они набросились на нас с самого начала, поймали кураж и уже не упускали его до конца.



Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

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