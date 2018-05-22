"Вашингтон" сравнял счет в серии с "Тампой", Кузнецов сделал голевую передачу

"Вашингтон" переиграл "Тампа-Бэй" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:0). Счет в серии стал 3-3.
Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
6-й матч
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Оши - 6 (бол., Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 35:12 - 1:0. Смит-Пелли - 4 (Стивенсон, Бигл), 50:02 - 2:0. Оши - 7 (п.в., Бэкстрем), 59:10 - 3:0.
Вратари: Холтби - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:06 - 59:10).
Штраф: 9 - 7.
Броски: 34 (8+15+11) - 24 (6+8+10).
Наши: Кузнецов (20:43/5/0), Овечкин (16:55/4/0), Орлов (22:15/5/1) - Кучеров (21:16/1/-2), Сергачев (12:50/1/0).
22 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 3-3.
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф. Видео
$n10nep$
unLost14 Пи, да ладно, не буду ворошить застарелую тему про вбрасывания)) Тем более, что я считаю этот компонент очень важным для центра. Да и Уиллера уважаю, достойнейший хокк. 07:18 ===================== Ну если ты имел в виду то, что Уиллер уже не в игре с его сумасшедшим процентом, а Кузе еще седьмой матч предстоит с его слабым процентом, то конечно же нет. 75% даже для регулярки в 17 матчах космос, а в ПО так вообще не фантастика! Я реально под впечатлением. Были ли когда такое? На моей памяти нет.
07:23
Сибиряк.1974.СМ
И это правильно! И, справедливо, что ли.Вот пусть и решают кто в финале играть будет. Симпатизирую Тампе,но буду топить за Вашингтон. Даже несмотря на Сашино балабольство про ОИ-сильно желаю ему наконец-то выиграть КС. Ну ведь заслужил! Всей карьерой своей (которая ещё продолжается),отношением к стране и хоккею в целом. Короче, "Ждём седьмого, и пусть Восьмой победит!"(запатентую, сам придумал .Ха-ха )
07:21
unLost14
Пи, да ладно, не буду ворошить застарелую тему про вбрасывания)) Тем более, что я считаю этот компонент очень важным для центра. Да и Уиллера уважаю, достойнейший хокк.
07:18
$n10nep$
Антон Шипулин гений биатлона $n10nep$ Где ты быстрый хоккей С КОМБИНАЦИЯМИ ахаха увидел?? Вашики - как стадо горилл носятся и хитуют всех - вот вся их тупая игра. 07:14 =========================== Гол ДСП тебе в помощь.
07:17
Антон Шипулин гений биатлона
$n10nep$ Где ты быстрый хоккей С КОМБИНАЦИЯМИ ахаха увидел?? Вашики - как стадо горилл носятся и хитуют всех - вот вся их тупая игра.
07:14
Алексей Х
У кого нервы (читай, хладнокровие) окажутся крепче, то и победит. Не имеет значения все то, что было до того. Кто интереснее, кто нет и тд. Только здесь и сейчас будет иметь значение, кто покажет все или близко к этому, тот будет молодцом. Условно говоря, кто сумеет избежать дрожи в коленях...
07:09
Raissss
Согласен. Тампоны скучные. Кроме пятерки Стемкоса остальное штиль. Вши интереснее. К тому же если они и проигрывают, то в упорной борьбе. Как пример пятая игра. А как проигрывают Тампоны? Лапками кверху! Так что пусть выиграют Кэпс, они объективно это больше заслужили
07:05
Mon65
Ну, слава Богу! Смогли выиграть и на своей площадке. Один матч остался до финала! Надо и там с первых минут с таким настроем выходить.
07:04
$n10nep$
Как я и говорил (как тут многие любят говорить), Вашингтону чтобы выиграть, надо забить хотя бы один в большинстве. Ну не Ванга ли я?))
07:04
$n10nep$
unLost14 Пионер, если твой пост про Уиллера это троллинг с двойным дном, то ты красавец!))) 07:00 ========================== Не, я даже не понимаю о чем ты. Расшифруй.
07:02
unLost14
Пионер, если твой пост про Уиллера это троллинг с двойным дном, то ты красавец!)))
07:00
$n10nep$
Антон Шипулин гений биатлона Сегодня СЭ зашел с козырного туза, вынул последний джокер из рукава - выпустил хвалебную статью про Васю. Гарантия победы вшей, можно сказать (хоть Вася особо и не пускал). Но больше таких джокеров не осталось. Так что ставлю на Тампу дома в седьмой игре. ДИСКАСС! 06:45 =============================================== Ну не знаю, мне за пассивные команды неинтересно болеть. Тот же Питтсбург играл гораздо ярче. И ладно бы у Тампы не было бы исполнителей. Не знаю, Антош, не знаю. Каждому свое видимо. Кому-то быстрый искрометный хоккей с комбинациями, а кому-то возня у бортов с надеждой на вратаря. Я не понимаю как вообще нейтральный болельщик может болеть за Такую Тампу. Мазохизм, имхо. Хотя надежда на потусторонние силы у вас есть. Может СЭ еще какую статью выпустит...
06:48
Антон Шипулин гений биатлона
Сегодня СЭ зашел с козырного туза, вынул последний джокер из рукава - выпустил хвалебную статью про Васю. Гарантия победы вшей, можно сказать (хоть Вася особо и не пускал). Но больше таких джокеров не осталось. Так что ставлю на Тампу дома в седьмой игре. ДИСКАСС!
06:45
$n10nep$
Кстати, нельзя не отметить и шикарнейшую передачу Стивенсона!
06:44
Идриси
Коллега $n10nep, добавлю, что после точно такой же комбинации Оши забил в большинстве в четвертом матче серии против "Питтсбурга". Тогда, правда, проиграли.
06:42
Trezvy
Что же будет в седьмом матче... Лотерея. Вашингтон, кстати, выиграл шестую игру у Питтсбурга именно в гостях, но сейчас это ни о чём. Как пойдёт игра, кто первый забьёт...
06:41
maxcds
Тааак. Ладно. Значит 24 мая надо делать выходной...
06:40
Raissss
В победу уверовал во 2-ом периоде, когда увидел, как вся команда после 4-х силовых приемов Овечкина, бросилась мазать Тампоны по бортам и об лёд!!!))))
06:37
$n10nep$
Алексей Х Кто мешал вот так же сыграть 3-й матч?? Эх..... 06:36 ============================ Телка одна. Эйфорией зовут.
06:36
Алексей Х
Кто мешал вот так же сыграть 3-й матч?? Эх.....
06:36
$n10nep$
Такие голы Оши забивает уже не первый раз. И с передач Бэкса и Кузи. Это домашняя заготовка которая работает уже не первый год. Один из способов реализации Вашиками лишнего. Даже в этой серии такое уже было, просто Оши не забивал.
06:34
maxcds
$n10nep$ unLost14 ======================== А сегодня на Колю никто и не гонит. Даже Антошка похвалил.// а что делал Бэкс? в большинстве и на пустые отдал. Молодец. А почему кросбифилы не поют оды Овечкину за то, что он в большинстве не дал шайбе выйти из зоны и после это забили? любите же такие моменты. ну.
06:33
$n10nep$
Только сейчас заметил. У Уиллера в 17 матчах на точке 75%!!! Фантастические цифры.
06:32
spetrov
...Т.е. тройка вся сработала как часы.
06:31
spetrov
Монте-Кристо (Мститель) (06:29), и Кузнецов успел под Василевского подкатиться.
06:30
spetrov
Второй гол отличный, конечно. Поборолись в зоне за изначально вроде бы чужую шайбу, выцарапали, пас отличный и завершение.
06:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Отдельное спасибо Бэкстрему за гениальный пас на Оши. Там доли секунды все решали, лишь на мгновение Оши сумел выйти из-под опеки защитника. И швед дождался этого мгновения и сумел отдать передачу. Шедеврально ! Если честно, то я глазам своим не поверил. Как Оши смог уйти из-под опеки, а Бэкстрем ждал этого момента и за долю секунды отдал пас. После этого я понял, что Вашингтон данный матч не отдаст.
06:29
Raissss
Лучший - Бэкс!!! Без него Оши ничего не забил бы.
06:28
$n10nep$
Сегодня даже додики-сержанты н смогли помешать Вашингтону))
06:25
Монте-Кристо (Мститель) .
Лучший - Оши, Второй - Смит-Пелли, третий - Холтби. Рад, что Орлов сыграл почти без ошибок. Косяки были. Но обошлось. Плохо, что не забили Овечкин и Кузнецов. Моменты были, а у Кузнецова даже моментище. Первую половину первого периода и начало второго Тампа переигрывала Вашингтон. Но потом столичные прибавляли и фактически не замечали Тампу. Но Василевский чудеса порой творит. Давно такую сверхнадежную игру вратаря не видел в нескольких матчах подряд.
06:18