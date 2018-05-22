"Вашингтон" сравнял счет в серии с "Тампой", Кузнецов сделал голевую передачу

"Вашингтон" переиграл "Тампа-Бэй" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3:0). Счет в серии стал 3-3.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

6-й матч

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Оши - 6 (бол., Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 35:12 - 1:0. Смит-Пелли - 4 (Стивенсон, Бигл), 50:02 - 2:0. Оши - 7 (п.в., Бэкстрем), 59:10 - 3:0.

Вратари: Холтби - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:06 - 59:10).

Штраф: 9 - 7.

Броски: 34 (8+15+11) - 24 (6+8+10).

Наши: Кузнецов (20:43/5/0), Овечкин (16:55/4/0), Орлов (22:15/5/1) - Кучеров (21:16/1/-2), Сергачев (12:50/1/0).

22 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 3-3.

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф. Видео