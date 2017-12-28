"Питтсбург" вызвал из фарм-клуба Педана, "Колорадо" - Миронова

"Питтсбург" вызвал из фарм-клуба защитника Андрея Педана. "Колорадо" поднял из "Сан-Антонио" Андрея Миронова. Об этом "СЭ" сообщил агент игроков Дэн Мильштейн.

Педан перешел в "Питтсбург" в результате обмена, в котором был также задействован Деррика Пулио. Крис Летанг не сможет сыграть с "Каролиной", также из защитников травмированы Джастин Шульц и Чед Руидел.

Миронова отправляли в фарм-клуб на длинную домашнюю серию, но сразу после нее не вызвали обратно, при том что у него в контракте есть пункт о возможности возвращения в КХЛ в случае нахождения в АХЛ. Отметим, что у "Колорадо" серьезную травму получил ведущий защитник Тайсон Бэрри.

Пока неизвестно, примут ли Миронов и Педан участие в ближайших матчах "Колорадо" и "Питтсбурга" соответственно. (Игорь ЕРОНКО)