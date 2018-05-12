Пьер-Люк Дюбуа: "Говоря о том, почему Панарин особенный, можно упомянуть очень многое"

Нападающий "Коламбуса" и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа рассказал спецкору "СЭ" Игорю Еронко о российских партнерах по "Блю Джекетс", причинах поражения в плей-офф от "Вашингтона" и важности чемпионата мира.

– Вы не раз говорили, что Панарин – особенный игрок. Что делает его особенным?

– Говоря о том, почему он особенный, можно упомянуть очень многое. Но я бы отметил его трудолюбие и работоспособность. Он и так один из лучших игроков мира, но все равно после каждой тренировки остается на льду и много работает над броском в касание, над работой рук. Даже будучи на вершине, не останавливается, а взбирается все выше. Продолжает улучшать свою игру. Это та черта, которую мне хотелось бы у него перенять.

– Кого только не пробовали в этом сезоне качестве центра в тройке с Панариным. Но, похоже, вы единственный, кто видит хоккей в одном с ним ключе.

– Не знаю, не мне судить, но вполне возможно. В "Кейп-Бретоне" я играл с двумя русскими, Евгением Свечниковым и Максимом Лазаревым. И очень многому у них научился. В том плане, что именно они предпочитают делать на льду, как контролируют шайбу, как открываются друг под друга и все такое. И мне очень нравится такой стиль (имеется в виду комбинационный хоккей – прим. "СЭ"). Так что когда у меня появился шанс играть с Панариным, я просто старался действовать в этом стиле. И сработало. Артемий – очень умный игрок. В какой бы точке площадки ты ни находился, если ждешь передачи – он тебя найдет. Нужно просто искать свободное пространство. Поэтому с ним очень интересно играть.

– Интересно, но легко ли? Не у всех получается.

– На самом деле легко. Надо просто привыкнуть. Потому что он всегда ищет продолжение атаки через пас. Никогда не вбрасывает шайбу. Никогда не будет бросать, просто чтобы бросить. Наоборот, будет искать возможность найти партнера в более удобной позиции. Поэтому, находясь с ним на льду, нужно подходить ко всему с умом. Он всегда все просчитывает на шаг вперед. Так что и тебе нужно соответствовать, просчитывать. С ним нельзя так, что ты открылся и стоишь, чего-то ждешь. Всегда нужно искать дополнительное пространство. С одной стороны, ничего сложного. С другой – не так и просто. Его всегда нужно держать в поле зрения. И играть как можно более умно. Хорошо, что я успел поиграть с русскими ребятами.