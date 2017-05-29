Пекка Ринне: "Жаль, что с "Нэшвиллом" нет Ши Уэбера"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне в преддверии финальной серии Кубка Стэнли против "Питтсбурга" высоко оценил класс своего партнера Пи.Кея. Суббана. Первый матч пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Пи.Кей. отлично играет, он стал важным игроком команды, и мы счастливы, что он с нами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Ринне. – Но Ши Уэбер тоже был нашим лидером. Жаль, что его с нами нет, но таков хоккейный бизнес, такова жизнь. Он провел здесь много времени, но сейчас мы играем за разные команды. Однако я чувствую, что он рад за нас. Просто потому, что такой он человек.