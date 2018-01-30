Павел Буре: "Ягр заслужил место в Зале славы еще 15 лет назад"

Легендарный хоккеист Павел Буре подчеркнул, что может отдать должное выдающейся карьере нападающего "Калгари" Яромира Ягра, который возвращается в Чехию. Ранее сообщалось, что "Флэймз" выставили форварда на драфт отказов, но он принял решение покинуть клуб. 45-летний игрок продолжит выступать за "Кладно".

– Столько лет отыграть на таком высоком уровне дано единицам. Сложно даже представить, что в лиге до недавнего времени был человек, задрафтованный в 1990 году, – приводит Nhl.com/ru слова Буре. – Сейчас времена несколько изменились, но в 1990-х он считался "большим" игроком и настолько умело использовал свой корпус, что отобрать у него шайбу было очень сложно. Видение поля. Бросок. Обводка. Все это у него было на высочайшем уровне.

Возможно, он не был лучшим из каждом из этих компонентов, но в совокупности все они делали его супермастером. Его сила заключалась в универсализме. Это был игрок без слабых мест. Когда он четыре года подряд выигрывал "Арт Росс", то был ориентиром для всех остальных. Это был один из безоговорочных лидеров лиги. Четыре года быть ее лучшим бомбардиром – результат выдающийся.

Очевидно, что в последние годы Ягр был не тем игроком, каким мы его знали. Я считаю, что до 35 лет играть в хоккей это подвиг, а он продолжает это делать в 45. В день, когда Ягр объявил, что возвращается в Чехию, я, как его коллега по цеху, могу только отдать должное его выдающейся карьере. Его место – в Зале хоккейной славы. Он его, безусловно, заслужил. Мне кажется, это было очевидно еще 15 лет назад.

Отметим, Ягр в "Кладно" начинал свою карьеру, а сейчас является владельцем клуба. В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Калгари" однолетний контракт. Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.