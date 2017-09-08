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16:27 | Хоккей — НХЛ

Павел Буре: "Стоит ли Овечкину устраивать демарш из-за Игр? Пусть решает сам"

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Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вправе сам принимать решение по поводу участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ не договорилась с ИИХФ и впервые с 1994 года не будет делать паузу в сезоне на Игры. Овечкин неоднократно заявлял, что приедет в Пхенчхан в любом случае.

 
Александр ОВЕЧКИН и комиссар НХЛ Гэри БЭТТМАН.Война закончена. Овечкину закрыли последнюю дорогу на Олимпиаду

- По информации западных СМИ ИИХФ уведомила НХЛ о том, что хоккеисты этой лиги не будут допущены к участию на Олимпиаде в Пхенчхане. Что теперь делать Александру Овечкину, который завил, что в любом случае  поедет на Игры? 

- Это не новость, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Это было известно давно. Уже выпущен календарь НХЛ, в котором Олимпиада не предусмотрена, поэтому у хоккеистов заокеанской лиги нет никаких шансов выступить на Играх. Стоит ли Саше пытаться и дальше устаивать демарши? Это каждый человек решает сам. 

- Как думаете, почему Овечкин изначально делал заявления, что поедет на Олимпиаду в любом случае? Он же понимал, что НХЛ не будет прогибаться. 

- Это лучше у него спросить. У нас свободная страна и каждый человек волен делать заявления. Поддерживаю всех наших ребят, которые хотели выступать на Олимпийских играх за свою страну. Это огромная честь. Я знаю, что не только наши хоккеисты хотели поучаствовать в Играх, но и канадцы, шведы, американцы. Но не всегда все решают игроки. Для этого есть руководство команд, федерации, которые уполномочены принимать решения. А хоккеист – это подневольный человек. Он подписывает контракт, в котором прописано, что ты можешь делать, а что нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джин Игнатов

Интересно посмотреть ! Поедет или нет ? Кидает понты или заявляет как мужик ?!

17:23

Марио66

механик39 Дать Овечкину 10 миллиардов долларов за разрыв контракта с НХЛ ,ничего не пожалеем-----------пенсионеры, собирающие копейки на хлеб и лекарства всем миокардом за эту инициативу!

17:12

hyperion

паша а ты как поступил бы........... - Павел не участвовал на ОИ ни в 1992, ни в 1994 году (когда игроки НХЛ не имели такую возможность). Так что в данном случае ответ очевиден. Когда игроки НХЛ были допущены до участия в ОИ, Буре помог сборной выиграть серебро в 1998 и бронзу в 2002 (это единственные награды за всю постсоветскую историю выступления российских хоккеистов на Олимпиаде).

16:47

Thomas_Boy_

Буре совершенно не подготовлен идеологически. Хотя человека, большую часть карьеры игравшего в стране вероятного противника, надо не просто учить правильно отвечать на вопросы, а еще и объяснять, что конкретно ему грозит, если он будет отвечать не так. У нас свободная страна и каждый человек волен делать заявления. Главное, чтобы это были правильные заявления.

16:44

механик39

Дать Овечкину 10 миллиардов долларов за разрыв контракта с НХЛ ,ничего не пожалеем .

16:42

bond1951

паша а ты как поступил бы...................

16:37