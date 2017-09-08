Павел Буре: "Стоит ли Овечкину устраивать демарш из-за Игр? Пусть решает сам"

Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вправе сам принимать решение по поводу участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ не договорилась с ИИХФ и впервые с 1994 года не будет делать паузу в сезоне на Игры. Овечкин неоднократно заявлял, что приедет в Пхенчхан в любом случае.
- По информации западных СМИ ИИХФ уведомила НХЛ о том, что хоккеисты этой лиги не будут допущены к участию на Олимпиаде в Пхенчхане. Что теперь делать Александру Овечкину, который завил, что в любом случае поедет на Игры?
- Это не новость, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Это было известно давно. Уже выпущен календарь НХЛ, в котором Олимпиада не предусмотрена, поэтому у хоккеистов заокеанской лиги нет никаких шансов выступить на Играх. Стоит ли Саше пытаться и дальше устаивать демарши? Это каждый человек решает сам.
- Как думаете, почему Овечкин изначально делал заявления, что поедет на Олимпиаду в любом случае? Он же понимал, что НХЛ не будет прогибаться.
- Это лучше у него спросить. У нас свободная страна и каждый человек волен делать заявления. Поддерживаю всех наших ребят, которые хотели выступать на Олимпийских играх за свою страну. Это огромная честь. Я знаю, что не только наши хоккеисты хотели поучаствовать в Играх, но и канадцы, шведы, американцы. Но не всегда все решают игроки. Для этого есть руководство команд, федерации, которые уполномочены принимать решения. А хоккеист – это подневольный человек. Он подписывает контракт, в котором прописано, что ты можешь делать, а что нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Джин Игнатов
Интересно посмотреть ! Поедет или нет ? Кидает понты или заявляет как мужик ?!
17:23
Марио66
механик39 Дать Овечкину 10 миллиардов долларов за разрыв контракта с НХЛ ,ничего не пожалеем-----------пенсионеры, собирающие копейки на хлеб и лекарства всем миокардом за эту инициативу!
17:12
hyperion
паша а ты как поступил бы........... - Павел не участвовал на ОИ ни в 1992, ни в 1994 году (когда игроки НХЛ не имели такую возможность). Так что в данном случае ответ очевиден. Когда игроки НХЛ были допущены до участия в ОИ, Буре помог сборной выиграть серебро в 1998 и бронзу в 2002 (это единственные награды за всю постсоветскую историю выступления российских хоккеистов на Олимпиаде).
16:47
Thomas_Boy_
Буре совершенно не подготовлен идеологически. Хотя человека, большую часть карьеры игравшего в стране вероятного противника, надо не просто учить правильно отвечать на вопросы, а еще и объяснять, что конкретно ему грозит, если он будет отвечать не так. У нас свободная страна и каждый человек волен делать заявления. Главное, чтобы это были правильные заявления.
16:44
механик39
Дать Овечкину 10 миллиардов долларов за разрыв контракта с НХЛ ,ничего не пожалеем .
16:42
bond1951
паша а ты как поступил бы...................
16:37