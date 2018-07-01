Панарин может стать партнером Ковальчука в "Лос-Анджелесе"

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своем Твиттере рассказал, какие клубы НХЛ заинтересованы в российском нападающем "Коламбуса" Артемии Панарине. По его словам, один из этих клубов - "Лос-Анджелес", который подписал контракт с другим россиянином Ильей Ковальчуком.

– Нет точного порядка, но "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес", "Даллас", "Флорида", "Тампа", "Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфия", "Бостон" и "Нью-Джерси" заинтересованы в обмене с участием Панарина, – написал Дрегер.

Контракт Панарина истекает летом 2019 года. Напомним, Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.