05:55 | Хоккей — НХЛ

Овечкин забросил 100-ю победную шайбу в НХЛ. Видео

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"Вашингтон" в гостях обыграл "Каролину" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дублем отметился капитан команды Александр Овечкин.

На счету россиянина шайба, сравнявшая счет и победный гол в овертайме. Ови забил уже 26 голов в этом сезоне. Также он забил 100 победных голов за "Вашингтон", россиянин первым в истории клуба добрался до этой отметки.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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PvsZ

Ну вот, не из офиса и не стоя на месте. Всё сам. Александр Великий ещё могёт)

11:36

ЮКИ

Молодец!НЕ сбавляй!

08:47

van der sar

Ну, гол-то знатный получился. 584.

05:59