Овечкин забросил 100-ю победную шайбу в НХЛ. Видео

"Вашингтон" в гостях обыграл "Каролину" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дублем отметился капитан команды Александр Овечкин.

На счету россиянина шайба, сравнявшая счет и победный гол в овертайме. Ови забил уже 26 голов в этом сезоне. Также он забил 100 победных голов за "Вашингтон", россиянин первым в истории клуба добрался до этой отметки.