Овечкин забросил 100-ю победную шайбу в НХЛ. Видео

"Вашингтон" в гостях обыграл "Каролину" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дублем отметился капитан команды Александр Овечкин.
На счету россиянина шайба, сравнявшая счет и победный гол в овертайме. Ови забил уже 26 голов в этом сезоне. Также он забил 100 победных голов за "Вашингтон", россиянин первым в истории клуба добрался до этой отметки.
OVECHKIN DOES IT AGAIN. pic.twitter.com/SiSa5aAbRw– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 3 января 2018 г.
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PvsZ
Ну вот, не из офиса и не стоя на месте. Всё сам. Александр Великий ещё могёт)
11:36
ЮКИ
Молодец!НЕ сбавляй!
08:47
van der sar
Ну, гол-то знатный получился. 584.
05:59