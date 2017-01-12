Овечкин - в шаге от Гретцки

Свое 1001-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин набрал, реализовав большинство во втором периоде матча против "Питтсбурга" (5:2). Эта шайба стала для россиянина 203-й заброшенной при численном преимуществе его команды.

По числу реализаций капитан "Вашингтона" обошел Стива Айзермана и вышел на 16-е место в истории НХЛ. Всего на одну шайбу больше забросил в большинстве лучший бомбардир в истории лиги Уэйн Гретцки. Рекорд же принадлежит Дэйву Андрейчаку, наказывавшему соперника за удаления 274 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)