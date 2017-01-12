11:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин - в шаге от Гретцки

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Сегодня. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург". Александр ОВЕЧКИН поразил ворота соперника уже на первой минуте.Великая восьмерка

Свое 1001-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин набрал, реализовав большинство во втором периоде матча против "Питтсбурга" (5:2). Эта шайба стала для россиянина 203-й заброшенной при численном преимуществе его команды.

По числу реализаций капитан "Вашингтона" обошел Стива Айзермана и вышел на 16-е место в истории НХЛ. Всего на одну шайбу больше забросил в большинстве лучший бомбардир в истории лиги Уэйн Гретцки. Рекорд же принадлежит Дэйву Андрейчаку, наказывавшему соперника за удаления 274 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

 

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