Овечкин поздравил супругу с днем рождения. Вышло очень нежно

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил супругу Анастасию Шубскую с днем рождения. Жене российского хоккеиста исполнилось 25 лет.

- С днем рождения моя девочка! Очень люблю тебя, моя жизнь! Спасибо тебе за твою любовь, улыбку, за то, что делаешь меня самым счастливым человеком на земле. Спасибо за нашего очаровательного малыша! Люблю тебя, моя прелесть!, - написал Овечкин в Инстаграме.

Овечкин и Шубская зарегистрировали брак в августе 2016 года, 18 августа 2018 года у них родился сын Сергей.