Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может стать первым российским капитаном, выигравшим Кубок Стэнли. В финале его команда встретится с "Вегасом". Первая игра состоится 29 мая в 3.00 по московскому времени.

Ранее в качетсве капитана Кубок Стэнли выигрывали два хоккеиста из Европы. В 2008 году это сделал швед Никлас Лидстрем с "Детройтом", в 2011 - словак Здено Хара с "Бостоном".

"Овечкин променял бы все личные награды на Кубок Стэнли". Как изменился капитан "Вашингтона"