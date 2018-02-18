В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на своем льду победила "Рейнджерс" – 6:3. Отметим, что все три периода завершились со счетом 2:1. Хоккеисты их Нью-Йорка потерпели третье поражение подряд. В одной из шайб своей команды поучаствовал Павел Бучневич.

Хоккей

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Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Стоун - 19 (Брассар, Смит), 1:03 - 1:0. Одуйя - 4 (Карлссон, Дюшен), 12:07 - 2:0. Грабнер - 24 (Спроул, БУЧНЕВИЧ), 16:01 - 2:1. Дюшен - 15 (Сиси, Шабо), 31:59 - 3:1. Зибанежад - 17 (бол., Цуккарелло, Миллер), 34:31 - 3:2. Брассар - 17 (Боровицки, Смит), 38:53 - 4:2. Шабо - 5 (Брассар, Стоун), 47:27 - 5:2. Грабнер - 25 (Хэйс), 55:11 - 5:3. Пяйярви-Свенссон - 4 (Сиси, Пажо), 57:15 - 6:3.

Вратари: Андерсон - Лундквист (Халверсон, 47:27).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (12+8+13) - 38 (11+13+14).

Наши: - - Бучневич (14:42 / 1/ 0).

17 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.