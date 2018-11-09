Очки Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" победить "Айлендерс"

"Тампа" обыграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев заработали в этой игре по 1 (0+1) очку. Оба набрали показатель "+2". Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

"Вегас" одержал победу над "Оттавой" - 5:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Айлендерс" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Бэйли - 4 (Нельсон), 3:40 - 0:1. Жозеф - 2 (Киллорн, Строльман), 25:58 - 1:1. Миллер - 5 (Сергачев, Стэмкос), 31:12 - 2:1. Бэйли - 5 (Пелеч, Барзал), 48:43 - 2:2. Джонсон - 6 (Кучеров, Гурд), 58:34 - 3:2. Стэмкос - 6 (п.в., Миллер, Макдона), 59:50 - 4:2.

Вратари: Василевский - Ленер (59:04 - 59:50).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 27 (7+11+9) - 37 (16+10+11).

Наши: Кучеров (14.09/1/+2), Сергачев (17.55/0/+2) - -.

9 ноября. Тампа. Amalie Arena.

"Оттава" - "Вегас" - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Маршессо - 7 (бол., Миллер, Так), 15:26 - 0:1. Теодор - 2 (бол., Карлссон, Хант), 19:40 - 0:2. Холден - 1 (Икин, Так), 37:21 - 0:3. Дюшен - 5 (Шабо, Стоун), 37:50 - 1:3. Дзингел - 7 (Боровицки, Тирни), 46:57 - 2:3. Шабо - 5, 48:01 - 3:3. Каррье - 2 (Белльмар, Ривз), 49:16 - 3:4. Белльмар - 3 (Миллер), 52:00 - 3:5.

Вратари: Андерсон (57:22 - 59:16, 59:29) - Флери.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 30 (8+10+12) - 42 (16+12+14).

9 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.