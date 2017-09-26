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03:54 | Хоккей — НХЛ

"Нью-Джерси" забросил 8 шайб "Оттаве"


"Нью-Джерси" обыграл "Оттаву" в предсезонном матче - 8:1. Российские игроки участия во встрече не принимали.

В составе "дьяволов" самым результативным стал шведский нападающий Маркус Йоханссон. Экс-игрок "Вашингтона" забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Проведший прошлый сезон в "Бостоне" Дрю Стаффорд отметился двумя шайбами и результативной передачей.

НХЛ

Предсезонный матч

"Оттава" - "Нью-Джерси" - 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)

Голы: Чабот - Йоханссон, Заха (2), Хишер, Стаффорд (2), Кенвилль.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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