"Нью-Джерси" забросил 8 шайб "Оттаве"

"Нью-Джерси" обыграл "Оттаву" в предсезонном матче - 8:1. Российские игроки участия во встрече не принимали.

В составе "дьяволов" самым результативным стал шведский нападающий Маркус Йоханссон. Экс-игрок "Вашингтона" забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Проведший прошлый сезон в "Бостоне" Дрю Стаффорд отметился двумя шайбами и результативной передачей.

НХЛ



Предсезонный матч



"Оттава" - "Нью-Джерси" - 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)



Голы: Чабот - Йоханссон, Заха (2), Хишер, Стаффорд (2), Кенвилль.