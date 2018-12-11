"Нью-Джерси" почти год не может выиграть матчи со Шнайдером в воротах

Голкипер "Нью-Джерси" Кори Шнайдер остался в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (2:5). До этого он участвовал в игре с "Анахаймом" (5:6 Б).

32-летний вратарь почти год проигрывает все матчи НХЛ, в которых он выходит на лед. Последняя победа "Нью-Джерси" со Шнайдером в воротах состоялась 27 декабря 2017 года.

У голкипера продолжает действовать четырехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов долларов в год. В текущем сезоне он в восьми матчах в среднем пропускал 4,29 шайбы.

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