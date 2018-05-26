Никлас Бэкстрем: "За последние 11 лет "Вашингтон" показывает лучший хоккей"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после выхода в финал Кубка Стэнли отметил, что команда показывает лучший хоккей. В финале "Столичные" сыграют с "Вегасом".

– Легче говорить о положительных моментах, чем о чем-то негативном, – цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. – Конечно, у нас только позитивные чувства.

Почему мы раньше не выходили в финал? Хотел бы я знать ответ после предыдущих сезонов. Почему на бумаге мы были лучше, но проигрывали. Думаю, так и было.

Сейчас я думаю, что мы играем в лучший хоккей за все время, что я наблюдаю за клубом. За последние 11 лет, что я нахожусь здесь, это точно лучший хоккей.