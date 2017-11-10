Никита Задоров: "У каждого игрока бывают голевые засухи"

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров признался, что не испытывает проблем из-за отсутствия голов. 22-летний россиянин в этом сезоне сыграл в 10 матчах и набрал 2 (1+1) очка.

– У каждого игрока бывают голевые засухи, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Задорова. – В том году я переживал из-за этого, потому что моменты были, а забить не получалось. Да и гол курьезным получился – от борта в пустые ворота. Вообще я всю жизнь забивал – и в детстве, и в юниорах, и в АХЛ, но последние два года все никак не получалось. Однако Сакик говорил, что для команды вообще не имеет значения, забиваю я или нет. У нас есть для этого атакующие защитники. Главное – чтобы не забил соперник.

У меня уже в том году было четвертое игровое время среди защитников, да и в этом году начал хорошо. Но потом провел пару неудачных игр... Не знаю, в чем причина. Может быть, сказывается, что еще начало сезона и я не вошел в ритм. Надеюсь, что мне удастся вернуть доверие тренера и закрепиться в топ-4.