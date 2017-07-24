НХЛ представила портрет Павла Буре

Национальная хоккейная лига презентовала портреты двух форвардов, попавших в список 100 лучших игроков в истории лиги. Одним из них стал россиянин Павел Буре.

Также художник Тони Харрис написал портрет Гектора Блэйка. Каждый понедельник НХЛ представляет по два изображения игроков, попавших в список. Всего в него вошли четыре россиянина: Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк.