15:38 | Хоккей — НХЛ

НХЛ представила портрет Павла Буре


Национальная хоккейная лига презентовала портреты двух форвардов, попавших в список 100 лучших игроков в истории лиги. Одним из них стал россиянин Павел Буре.

Также художник Тони Харрис написал портрет Гектора Блэйка. Каждый понедельник НХЛ представляет по два изображения игроков, попавших в список. Всего в него вошли четыре россиянина: Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк.

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