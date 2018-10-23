Натан Маккиннон: "Варламов снова выглядит, как претендент на "Везина Трофи"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон похвалил одноклубника голкипера Семена Варламова за игру в начале сезона регулярного чемпионата НХЛ. 30-летний россиянин провел 6 игр в этом сезоне, одержал 4 победы в среднем пропуская по 1,64 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 95,3.

– Это важный год для него, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Маккиннона. – Последний год контракта всегда важен. С тех пор, как я оказался в команде, он смотрится здорово. В первый мой год он получил номинацию на "Везина Трофи". А в этом снова выглядит, как легитимный претендент на этот приз.