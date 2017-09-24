Наиль Якупов: "Маккиннон просто зверь"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов в интервью "СЭ" отметил, что его новой команде по силам выбраться на новый уровень в предстоящем сезоне. Также он выразил мнение о новом одноклубнике Натане Маккинноне.

– В прошлом сезоне "Колорадо" занял последнее место – над командой не смеялся только ленивый. От этого игроки успели отойти за лето?

– Я человек здесь новый, поэтому пока могу только говорить за себя. За межсезонье мне удалось перезагрузиться и выкинуть из головы весь негатив. Всегда легче все начинать сначала, чем что-то продолжать. Панических настроений нет. Да и грузят нас прилично каждый день, чтобы размениваться на какие-то ненужные мысли.

– "Колорадо" по силам выбраться из болота?

– В НХЛ часто бывает своеобразные горки. Вспомните "Торонто", который был худшей командой лиги, а на следующий сезон вышел в плей-офф и заставил помучиться "Вашингтон". Да и моя бывшая команда "Эдмонтон" тоже находилась много лет внизу и потом резко поднялась. Бывает, что обладатель Кубка Стэнли не попадает в плей-офф, как "Лос-Анджелес". Сейчас "Колорадо" и я тоже начинаем жизнь с чистого листа. Молодежь взрослеет, приходят новички и ветераны – все может измениться.

– Кто быстрее бежит, ваш бывший партнер по "Эдмонтону" Коннор Макдэвид или новый – одноклубник Натан Маккиннон?

– Сложно сразу сказать, оба в порядке в этом плане и чем-то даже похожи. Макдэвид разве что быстрее ногами перебирает, Маккиннон сильнее отталкиваться и чуть техничнее работает. Натан просто зверь. Но если будет возможность, то попробую с ним посоревноваться. (Михаил ЗИСЛИС)

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