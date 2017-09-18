Наиль Якупов: "Колорадо" - это шанс, который я должен использовать"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов отметил, что планирует отдавать все свои силы в новой команде, чтобы закрепиться в составе. Напомним, что с 23-летним игроком был подписан однолетний контракт на 875 тысяч долларов.

– Это шанс, который я должен использовать, – цитирует BSN Denver Якупова. – Считаю, что тут у меня получится лучше. Я смотрю только вперед

Сейчас у нас тренировки, все хорошо проводят тяжелую работу. Думаю, у нас появляется взамопонимание. Нужно придерживаться этого. Мне горазно лучше, когда я играю, а не сижу на трибуне и слежу за игрой. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Буду использовать свою силу, свою скорость и бросок. Я хочу быть полезным.